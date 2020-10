VC Snits mei nije trainer op jacht nei prizen: "Heel anders dan de vorigen"

Scharbaai kaam dizze simmer oer fan it frouljusteam Team Eurosped, dêr't hy de lêste jierren assistent-trainer wie. De Tukker kaam op foarspraak fan Henriëtte ter Steege, dy't oarspronklik ek út Twente komt, nei Fryslân. Sy naam yn novimber it stokje oer fan Paul Oosterhof, dy't doe foar syn maatskiplike karriêre keas. Ter Steege is no de assistint fan Scharbaai.

Motorysk learen

In nije trainer betsjut ek nije metoaden. "De speelsters zullen ongetwijfeld zeggen dat ik anders train dan Henriëtte dat doet. Ik heb iets meer met motorisch leren. Dat probeer ik hier en daar toe te passen en dat is nog anders voor hen", seit Scharbaai.

Spylster Jasmijn Akse sjocht foaral op in oar gebiet in grut ferskil. "Hij is heel enthousiast en heel gedreven ook. Wel op zijn eigen manier. Hij is heel anders dan de vorige trainers. Met Henriëtte en Paul was het wel wat strenger, wat directer en wat meer punctueel. Jeffrey is wat losser en wat opener", seit Akse.

Dat is allegeare wat losser is befalt har goed. "Ik vind het heel fijn, want ik ben zelf ook wel een flierefluiter. Dat klikt heel goed. Met het assistentschap van Henriëtte erbij is de balans heel goed", seit Akse.

Jasmijn Akse oer har nije trainer en it nije seizoen: