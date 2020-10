Sikehûzen yn Noard-Nederlân ha no 16 coronapasjinten fan bûten de regio

Sikehûzen yn Noard-Nederlân ha de ôfrûne wike yn totaal 26 coronapasjinten út de rest fan Nederlân oernaam. It giet benammen om pasjinten út it Westen fan Nederlân en in pear út it Suden. Op it stuit lizze der noch 16 fan bûten de regio yn de Noard-Nederlânske sikehûzen.