Joey Veerman bliuwt by SC Hearrenfean: "Ik verwacht geen gekke dingen"

Tsjin FC Utrecht is de absolute smaakmakker ek wer fan de party. Mei Rodney Kongolo en Oliver Batista Meier foarmet Veerman it middenfjild. Trainer Johnny Jansen tinkt dat it foar syn ûntwikkeling better is as hy noch in jier by Hearrenfean fuotballet. "Joey kan goed voetballen, maar hoe kan hij het elftal wat beter maken. Wat is er nog meer nodig om wedstrijden te winnen. Ik denk dat hij daarin hier bij Heerenveen nog een mooie stap kan maken."

Jansen is der fan oertsjûge dat Joey in heger nivo oankin, mar is ek kritysk op him. "Hij zal de dingen op een nóg hoger tempo moeten doen, zodat hij nog meer tijd en ruimte voor zichzelf kan creëren. En dat heeft hij ook zeker nodig als hij op een hoger niveau gaat spelen. Maar hij is een groot talent. Ik denk ook zeker dat hij in de toekomst een volgende stap gaat maken", sa seit Jansen.