513 nije coronabesmettings yn Fryslân yn wike tiid; testkapasiteit fierder ferhege

Mear testkapasiteit

Troch de útwreiding fan de testkapasiteit by laboratoaria is yn Fryslân dizze wike in rekôroantal fan 7.087 minsken yn de trije GGD-lokaasjes test. Foarige wike wiene dat der 5.490. De testkapasiteit is tonersdei ferhege fan 1.000 nei 1.100 persoanen op in dei en giet stadichoan fierder omheech nei 1.600 deis op moandei 12 oktober. Dat is mooglik troch ôfspraken dy't makke binne mei laboratoaria.

De besteande teststrjitten wurde dêrfoar fergrutte. Dêrneist moat der dizze moanne noch in fjirde testlokaasje by komme. Op dit stuit binne der testlokaasjes yn Ljouwert, Drylts en Drachten. Wêr't de nije testlokaasje komme moat, is noch net bekend.

Soarchynstellings

De ôfrûne wike is yn in tsiental soarchynstellings it firus oantroffen. Gergeld wie dit by in inkelde bewenner dy't nei alle gedachten besmet is troch ien fan bûten de ynstelling. Fan fierdere fersprieding wie der yn de measte gefallen gjin sprake. Wêr nedich is ekstra test. Ofrûne wike binne der 25 70-plussers posityf test.

Ek op in tsiental skoallen binne besmette learlingen meld en wie der by eltse skoalle hast gjin fierdere fersprieding.

Fan seis minsken dy't posityf test binne, is by de GGD meld dat se yn it sikehûs opnaam binne. Der binne by GGD Fryslân gjin coronarelatearre ferstjerrens meld.

Gemeenten

Op Skiermûntseach nei trof it firus ynwenners fan alle Fryske gemeenten, faak mei mear as 10 of 20 gefallen. Nei Ljouwert wiene Súdwest-Fryslân mei 54 besmettings en De Fryske Marren mei 36 útsjitters. Njoggen bewenners fan de Waadeilannen binne posityf test: Skylge 4, Flylân 3 en It Amelân 2. Foar Flylân en It Amelân wiene dit de earste besmettings ûnder ynwenners.