Rjochtsaak deadlik stekynsidint Easterwâlde yn novimber

In 33-jierrige Ljouwerter wurdt derfan fertocht dat er op 4 april yn de wenning fan syn eks-freondinne in 44-jierrige man út Bovensmilde deadlik ferwûne hat. De twa hiene spul en doe soe de Ljouwerter de oare man - de nije freon fan syn eks - mei in mes stutsen ha. It slachtoffer stoar letter by in tankstasjon yn de buert oan syn ferwûnings.

De Ljouwerter wurdt beskuldige fan moard of deaslach. De fertochte en de eks ha beide ferklearre dat it ta yn 'fysike konfrontaasje' kaam is tusken de fertochte en it slachtoffer.

It Iepenbier Ministearje ferwyt de Ljouwerter ek dat er op deselde dei syn eks mishannele hat en mei in mes bedrige hat.

Advokaat: needwar

Advokaat Dennis Vlielander fan de Ljouwerter hat earder oankundige dat er him út namme fan syn kliïnt beroppe sil op needwar of needwarekses. It plysje-ûndersyk is hast klear. It oersetten fan in pear taappetearen rint fertraging op, omdat de oersetter siik is. Fierder moatte der noch twa tsjûgen heard wurde.