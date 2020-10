Soargen op It Amelân om tûzen hurdrinners: "Vreemd dat dit doorgaat"

Gjin reden om fergunning yn te lûken

Dy boargemaster, Leo Pieter Stoel, seit dat der goed oer neitocht is. "De deelnemers komen verspreid over twee dagen", leit er út. "Zaterdag ongeveer 650 en zondag ongeveer 300. Ze komen dus niet allemaal op hetzelfde moment bij elkaar." Sa is der gjin inkelde groep dy't grutter is as 250 minsken. Neffens Stoel bliuwt dêrtroch alles binnen de rjochtlinen fan it RIVM en de regels fan de Veiligheidsregio Fryslân.

De gemeente hie al in fergunning foar it evenemint ôfjûn. Nei't it kabinet moandei strangere regels oankundige, ha de autoriteiten wol wer oerlein mei de organisaasje fan de Vuurtorentrail. Stoel: "We hebben gevraagd of het nog steeds door kon gaan. Er zijn wat aanpassingen gedaan. Dan is er geen reden om de vergunning in te trekken."

"Dit kan niet doorgaan", fynt dizze bewenner: