LIVEBLOG: Opnij in soad wedstriden yn amateurfuotbal skrast

It tafersjoch op de feiligens fan coronatests moat opfierd wurde. Dat konkludearret de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Neffens de tafersjochhâlder falt de keten fan testôfnimmers en laboratoaria ûnder "verschillende vormen van toezicht". Laboratoaria fine dat der gatten falle en dat it net altyd dúdlik is hoe't it tafersjoch regele is, seit de ynspeksje. Dy wol foar de ein fan it jier it tafersjoch ferbetterje.

Nederlân kampt sûnt koart mei in tekoart oan testkapasiteit. It is net mooglik om tests ôf te nimmen by eltsenien dy't him teste litte wol. Neffens de ynspeksje kin "een sterkere regie" de tekoarten ferlytsje, sadat der mear romte is om minsken te testen. Nije manieren om te testen kinne dêrby helpe, mar dy moatte wol soarchfâldich talitten wurde.