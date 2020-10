LIVEBLOG: Ofrûne 24 oeren 99 nije besmettings, heechste oant no ta

Foar de tredde wike op rige is yn Fryslân it oantal oantoande coronabesmettings dat der wykliks by komt mear as ferdûbbele. Yn de ôfrûne wike testen 513 Friezen posityf op it firus, tsjinoer 209 de wike dêrfoar. Dat is in nij rekôr en mear as in tredde part fan it totaal oantal besmettingen yn Fryslân sûnt de útbraak fan it coronafirus yn maart. GGD Fryslân skaalt dêrom fan moandei ôf it oantal coronatests wer op.

De gemeente Ljouwert telde 231 gefallen. Lês hjir de folsleine update fan GGD Fryslân oer it coronafirus yn Fryslân.