Coronanijs fan 2 oktober: Ofrûne 24 oeren 99 nije besmettings, heechste oant no ta

By teäter De Koornbeurs yn Frjentsjer binne se der mar wat wiis mei dat se in frijstelling krigen hawwe. Lykas in tal oare kulturele ynstellingen hoege se gjin rekken te hâlden mei in maksimum fan 30 persoanen de romte. Direkteur Titia Huisman is der wiis mei. "It wie hartstikke spannend, wy woene wol iepen bliuwe. Ek al soe it mar foar 30 persoanen wêze, dan soene we ús programma oars ynrjochtsje. Dan soene we mar wat fersinne moatte om iepen te bliuwen en dochs it kontakt te hâlden mei it publyk. Mar ik bin der wiis mei dat de programmearring sa't it der no stiet wol trochgean kin."