De lêste dagen yn in hospice: “Alle dagen in bytsje emoasje"

Dijkstra hat al jierren prostaatkanker, mar it lêste jier gong it hurd minder. Hy hie thússoarch by him yn 'e hûs en kaam úteinlik yn de wenkeamer te lizzen. Foar syn frou Suze waard de situaasje ek hieltyd dreger. Syn dochter Wytske fertelt: "Vooral in de nacht. Hij viel vaak, als hij naar de wc ging. De zorg 's nachts was niet goed genoeg. Mijn moeder van 84 jaar kon hem niet overeind helpen, als hij was gevallen."

Wytske hat tegearre mei har suster in skoft besocht foar harren heit te soargjen. Mar it slagge harren net mear. "We hebben de afgelopen zomer een caravan gehuurd, zodat we dichtbij onze ouders waren. Maar we werden aan alle kanten belast."

"We konden dit niet volhouden"

De famylje hat úteinlik besletten om Dijkstra op de wachtlist fan De Kime yn Snits te setten. Wytske: "We konden dit niet volhouden. We moeten iets regelen voor de toekomst." Dijkstra begrypt dat ek: "Kinst net sizze dat de bern hjir alle dagen komme moatte. Dat slagget net. En dat moatte je ek net freegje. It kin net oars."