Thomas von der Dunk: "Het wordt tijd voor neoliberale schuldbekentenis"

"Het wordt tijd voor een neoliberale schuldbekentenis." Dat stelde kultuerhistoarikus dr. Thomas von der Dunk tongersdei yn syn Slauerhofflêzing. Yn it tsjerkje fan Huzum wie fanwege de coronamaatregels mar plak foar 30 minsken, mar it entûsjasme fan de sprekker wie der net minder om. It falt Von der Dunk benammen op dat it coronabelied fan it kabinet ynkonsistint is.