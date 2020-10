CBS: Fryske bedriuwen hawwe minste coronastipe nedich

Stiperegelings duorje langer

Yn it ûndersyk fan it CBS giet it om de earste stipepakketten fan de oerheid, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of in útstel fan belestingbetelling. De saneamde NOW 1.0 koe fia it UWV oanfrege wurde oant 1 juny. Yn Fryslân fregen mear as 4.400 bedriuwen stipe oan fia dizze regeling. Yntusken hawwe bedriuwen ek al jild oanfreegje kind út de NOW 2.0 en hat de oerheid in tredde pakket tasein.