Noardeast-Fryslân wurdt reinbôgegemeente: "Een historische dag"

De lokale partij S!N sprekt fan in histoaryske dei en stekt de flagge út. Fraksjefoarsitter Rebecca Slijver: "Wat een prachtige dag! We zijn hier, samen met de regenboogwerkgroep, al jaren mee bezig." Earder slagge it de wurkgroep om alle jierren de reinbôgeflagge, dy't symboal stiet foar de LHBT+ mienskip, op Coming Out Day (11 oktober) oan it gemeentehûs fan Noardeast-Fryslân wapperje te litten.

No't Noardeast-Fryslân in reinbôgegemeente wurdt, komt der mear romte foar belied op it mêd fan LHBT+. Sa kin der in aktiviteiteprogramma foar dit en takom jier opset wurde, mei bygelyks petearen op skoallen, bedriuwen en mei sportferieningen, plysje en GGD. Neffens S!N is dat hurd nedich, om't der noch in soad diskriminaasje op basis fan seksuele aard is yn de gemeente.