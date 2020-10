Maratonrider Harm Visser blessearre by fytsûngelok

Maratonrider Harm Visser fan Team Jumbo-Visma hat in blessuere oprûn by it fytsen. It 19-jierrige maratontalint út De Westereen kaam te fallen by in fytstraining en bruts dêrby in middelhânsbonkje. Visser moat no twa oant trije wiken mei syn linker earm yn it gips.