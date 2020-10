Q&A: Sybrand Buma beäntwurdet harkersfragen oer mûlkapkes en corona

Hoe is de aktuele situaasje?

By ús is it sa dat it tanimt, en rap tanimt. Noch net op de hichte dy't de rest fan it lân hat en dat is goed nijs, mar wy moatte wol oplette want wy kinne no yn Fryslân net mear sizze dat it wol tafalt.

Us situaasje giet fan wach nei soarchlik, wat feroaret der dan?

As wy de strange maatregels fan dizze wike noch net hiene dan soene wy deselde maatregels krije as yn de grutte stêden, mar wy binne no alwer fierder. Dus foar no is der gjin ferskil.

Wêrom binne mûlkapkes net ferplichte yn iepenbiere romtes?

In ferplichting fynt men te fier gean om't it in behoarlike ynbrek is op elkenien syn frijheid. Dus sizze sy: in driuwend advys. Dat folgje ik dus en dat docht hiel Nederlân. Fryslân wykt dêr net fan ôf en dy sil ek net samar in ferplichting oplizze.

Meie jo ek in sjaal brûke om mûle en noas te bedekken?

Oant no ta ha wy sein: mûlkapke. Einliks is in sjaal is net genôch. Dus ik soe sizze: brûk in mûlkapke dat echt wurket. En as der neat is, dan binne der minsken dy't miskien in sjaal brûke, mar in echt mûlkapke is altyd better.

Dat bringt de boarger op onnedige kosten, wêr moatte minima al dy mûlkapkes fan betelje?

Ik wit net oft dat it grutste probleem wurde sil, omdat minsken einliks yn it foarjier ek al mûlkapkes nedich hiene. Ik tink dat de measte minsken se noch wol ha fan it begjin fan it jier. En der binne ek wol foarbylden jûn fan hoe't je sels mûlkapkes meitsje kinne fan âlde klean.

Binne de mûlkapkes skealik foar it miljeu?

Ik ha sels hieltyd in stoffen mûlkapke, dy kinne jo meardere kearen brûke. Dus myn advys soe wêze: soargje foar in kapke dat je mear as ien kear brûke kinne, want it is wol spitich as wy al dizze mûlkapkes weromfine yn it miljeu.

Wy hearre al wiken neat mear oer dy corona-app, wêrom net?

It lêste wat ik dêr fan heard ha, is dat it probleem is dat der safolle meldingen komme fan minsken dy't net siik binne, mar wol yn de buert wiene fan minsken mei miskien corona en dy't harsels teste lieten. Dus der wurdt te folle test, wat net nedich is en sy binne dwaande om de app sa te meitsjen dat je net te folle testen derút krije. Mar ik bin der ek op oan it wachtsjen en ik hoopje dat dat gau komme sil.