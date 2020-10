De Nachtwacht yn Nes: kompleter as yn it Ryksmuseum en tsjusterder

De Nachtwacht yn Nes is kompleter as yn it Ryksmuseum. It skilderij dat yn Amsterdam hinget, mist in stikje. Dat is derôf seage. De útstalling yn Nes hat dat oarspronklike stikje der wol by.

It is de earste kear dat de eksposysje yn dizze foarm te sjen is bûten it atelier fan Hans Ubbink yn Amsterdam. In part fan de eksposyje hat al wol yn Miami, Hamburg en Brussel west.