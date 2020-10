It is in driuwend advys fan premier Rutte: it ophawwen fan mûlkapkes op drokke plakken en yn iepenbiere romtes. Ek op middelbere skoallen soe dat moatte, is tongersdei bekend wurden. Om't it gjin ferplichting is mar in advys, is it de fraach hoefolle minsken mei mûlkapkes op derop út gean.