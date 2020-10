Amerikaanske fuotbalster Samantha Dewey makket debút by froulju SC Hearrenfean

Dewey makket de oerstap fan de Spaanske klup Real Betis nei SC Hearrenfean. Se tekene yn augustus har kontrakt al, mar koe fanwege de coronapandemy pas op 19 septimber nei Nederlân komme. Dêrnei moast se yn karantêne. No't dat der op sit, kin se meispylje yn de frouljusearedifyzje. Tongersdei hat se al mei de Feanster froulju meitraind. Se sit freed al by de seleksje, as SC Hearrenfean op besite giet by ADO Den Haag.

De Amerikaanske is nei de Portugese Francisca Cardoso en de Slowaakse Karina Pelikanova de tredde bûtenlânske fuotbalster by SC Hearrenfean.