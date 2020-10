Ynwenners De Harkema wolle huzebou keare, grûn hie earst bestimming begraafplak

It stik grien dêr't it om giet, hie oant mids ferline jier in bestimming as begraafplak. Doe't de eigner fan de grûn fallyt gie, kocht de gemeente dy. En dy lei der in wenbestimming op.

De buertbewenners fine dat dat net kin. Mar neffens de gemeente is der ferlet fan de huzen. De Ried fan Steat docht binnen in pear wiken útspraak.