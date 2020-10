Tal nije coronabesmettingen leit tongersdei op 91, trije minder as woansdei

Under de Fryske gemeenten is Ljouwert fierwei de koprinner, mei 41 nije besmettingen. Dêrnei komt Súdwest-Fryslân mei njoggen, dat binne fiif minder as in dei lyn. Yn Fryslân is allinnich de gemeente Skiermûntseach noch hieltyd offisjeel coronafrij.

Lanlik binne oer de lêste 24 oeren goed 3.252 besmettingen fêststeld, ek krekt wat minder as woansdei.