Bleate billen en persoanlike winsken yn nije keuken Riemsoord Appelskea

De kuolkasten, de magnetron en sels de frituer lykje wol te blinken yn de keuken fan soarchsintrum Riemsoord yn Appelskea. Grut is er net, mar dat hoecht ek net. It soarchsintrum hat krekt wat mear as tritich bewenners en dêrfoar is in standertkeuken eins prima.

It is in bysûnder plak yn it soarchsintrum, want de keuken is dizze wike krekt wer op 'e nij iepene, nei't er jierren eins amper brûkt waard. It waarme middeismiel kaam jierrenlang út in gruttere keuken, net yn eigen hûs.