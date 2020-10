HEA! Kreaze grêfstiennen

It is in sekuer wurkje: de letters en tekens op âlde grêfstiennen wer opskilderje. Mar Wietze Hiemstra fan Burgum fynt it moai wurk. Al sûnt syn pensjonearring docht Hiemstra dit bysûndere frijwilligerswurk. It jout him foldwaning as in grêf der wer kreas by leit. Hiemstra rekke ynspirearre troch in reis nei Israel.