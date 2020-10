Smoken op stasjons ferbean, sigaretten tenei yn neutrale ferpakking

Alle kleur is út de pakjes weihelle en de namme fan it merk stiet der yn typletters op. Fierders stiet der ek in warskôgingstekst mei ôfskrikwekkende foto op, mar dat wie als sa.

Oergongsfaze

Net alle pakjes hawwe fuortendaliks al nije ferpakkings. De winkels meie earst de âlde foarried opmeitsje. Jeffrey de Vries fan de gruthannel hat oant no ta noch mar ien pakje binnenkrige. Der is sprake fan in oergongsfaze en hoe hurd oft it giet, hinget fan de foarried fan de leveransier ôf.

"Stûfe smokers gean troch"

Fan de effektiviteit fan de nije ferpakking ferwachtet De Vries net safolle: "Echte rokers blijven toch wel roken." Datselde seit ek Ulrik de Vries fan de Spar yn Frjentsjer. Op koarte termyn feroaret der net safolle, tinkt er. Stûfe smokers gean wol troch.

Begjin takom jier komt der wer in nije priisferheging fan it Ryk op sigaretten en sjek. Ek dat sil de diehards net ôfskrikke, tinkt De Vries fan de supermerk yn Frjentsjer. It is no al djoer. De faktor hege priis jildt no ek al.