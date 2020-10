Fragen oer de coronamaatregels? Stel se oan Sybrand Buma

Buma is tongersdei tusken 16.00 en 17.00 oere ús gast yn ús radioprogramma Weistra op Wei. Dat is ek live te sjen op Omrop Fryslân-telefyzje en te beharkjen op Omrop Fryslân-radio.

Stel dyn fragen hjir

Kinst dyn fragen no al fêst ynstjoere mei de Omrop-app of nei 06-20 499 199. Fan 16.00 oere ôf kinst ek mei de útstjoering belje. It telefoannûmer is 058-212 36 18.