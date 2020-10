Monumintaal ytkafee anneks doarpshûs yn Damwâld ticht

De Kruisweg is in Ryksmonumint en waard ek brûkt as doarpshûs. Der stienen noch wat aktiviteiten op de aginda, mar troch de coronamaatregels gean dy net troch.

De eigeners hoopje dat der gau in nije ynfolling fan De Krúswei - sa't it yn it Frysk neamd wurdt -, komt. De gesellichheid en de leefberens yn it doarp moatte beholden bliuwe.