Roodbaardpaad: 200-jierrige Prinsetún Ljouwert earet ûntwerper fan it park

De Prinsetún is foar in soad Ljouwerters in plak mei oantinkens. Sa wienen der Sinteklaasyntochten, stedsfeesten, de finish fan in Alvestêdetocht, konserten, bygelyks fan Herman Brood mei in grôtfol park, en it wie in dekôr yn de roman De Koperen Tuin fan Simon Vestdijk. Yn histoarysk sintrum HCL is dat allegearre te sjen op in lytse útstalling.