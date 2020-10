Skriuwer Mindert Wijnstra (74) ferstoarn

Mindert Wijnstra waard op 31 desimber 1945 berne yn Lippenhuzen. Hy learde foar ûnderwizer oan de Kweekskoalle yn Drachten en waard úteinlik it haad fan de skoalle yn Warns. Dat wie doe noch in iemansskoalle mei tsien learlingen. Letter kamen der mear learlingen en kollega's by. As skriuwer lei Wijnstra him benammen ta op de publikaasje fan berneboeken. It earste, Kninekeutels yn it oerwâld, ferskynde yn 1982.

Yn 1992 krige Wijnstra foar syn boek It hûs fol ferhalen de Simke Kloostermanpriis, in Fryske literatuerpriis foar berne- en jongereinboeken. Dat boek krige sels ynternasjonale erkenning. Yn 1994 is it op de earelist pleatst fan de IBBY (International Board on Book for Young People). Boppedat is it boek oerset yn it Japansk en Koreaansk. Syn lêste boek Jesse makke Wijnstra yn 2020 noch ôf, doe't er al slim siik wie.

Ferhaleferteller

De ferhaleferteller Mindert Wijnstra hie in foarleafde foar folksferhalen. Hy publisearre meardere bondels mei ferhalen en reizge troch de provinsje om dy ferhalen sels te fertellen. Yn 1997 publisearre hy It Kweade Wiif fan Hylpen en oare folksferhalen. Fan dy ferhalen binne noch hieltyd spoaren werom te finen yn Fryske doarpen en stêden, sa as it Sint Petrusbyld fan Warkum, it poepekrús by Hurdegaryp en de 'moardnersbeam' by Balk.

Yn gearwurking mei kollega-skriuwer Douwe Kootstra publisearre Wijnstra yn 2017 noch in boek mei folksferhalen: De wiete poes en oare ûnfoege folksferhalen. Ek it boekje De Seefrou is in samling folksferhalen. Dat boek ferskynde as Kadoboek yn it ramt fan de boeke-aksje Swalk fan Tresoar. It waard yn 2016 nominearre foar de Rink van der Veldepriis.