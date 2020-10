Omrop TIP: Hoe wichtich is muzyk foar âlderein?

It is tongersdei wrâld âldereindei én wrâld muzykdei. By Omrop Fryslân kombinearje wy dy dagen. Hoe wichtich is muzyk foar âlderein? In fraach dy't Krijn Jacob Dijkstra nei oan it hert leit, want neist sjonger is hy ek 'ambassadeur muzyk' by soarchgroep Noorderbreedte. Tongersdei giet er foar Omrop Fryslân by in oantal fan harren lokaasjes del om de tema's muzyk en âlderein te ferbinen. It is te hearren yn Muzyk yn Bedriuw en de Middei fan Fryslân.