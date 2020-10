Frijwilliger hospice: "Door het met elkaar te doen, houd je het twintig jaar vol"

Yn maaie 2001 begûn Gerrie as frijwilliger. Doe't se by de iepening fan it hospice wie, hie se daliks ynteresse. Mar der wie wol wat dat har tsjinhâlde. "Mijn broer was toen net overleden, hij was 29 jaar. Daarom wist ik niet of ik dat wel aankon."

Doe't de minsken fan it hospice by har yn tsjerke kamen om te praten, hat se it beslút makke om frijwilliger te wurden. Se tocht: ik kin altyd ophâlde as it neat is. "Maar ik ben nooit weer weggegaan."