Keningsdjip is op 'e nij ynrjochte foar Natuurnetwerk Nederland

Deputearre Douwe Hoogland sil tegearre mei de foarsitter fan de gebietskommisje Tineke Jagersma it gebiet fan sa'n 39 bunder grûn tongersdei wer oerdrage oan de eigeners: Steatsboskbehear en trije partikulieren.

Natuurnetwerk foar 2027

"It giet om de ynrjochting fan it Natuurnetwerk Nederland," seit deputearre Hoogland. "It is wichtich om oan natuerwerstel te dwaan en gebieten oan inoar te ferbinen. It bart yn modulen, dizze is de tredde en is no klear en kin werom nei de eigeners. Dat wurk giet wol rap en wy besykje de opjefte fan it netwurk foarinoar te krijen foar 2027. Der binne kommisjes dy't yn de gebieten it wurk dogge en mei alle partijen om tafel sitte. Soms is der wol jierren praat. Wy hawwe as provinsje 160.000 euro bydroegen, en der binne boppedat natuerjilden foar. Bioferskaat is fansels tige wichtich, hielendal no't it der net mear sa goed mei giet."