LIVEBLOG: Situaasje yn Fryslân soarchlik; 91 nije coronabesmettingen, 41 yn Ljouwert

Damclub Aldegea soe freed syn 50-jierrich jubileum fiere, mar dat giet fanwege corona net troch. De klup hat noch acht leden en de gemiddelde leeftiid is ûngefear 60 jier. Neffens Linze Houwink fan de klup is it in ôfrinnende saak en sit in nij jubileum der net mear yn. De leden sille prate hoe't it no fierder moat, want de wille is der ek wol in bytsje fan ôf mei alle coronamaatregels.

De tafels moatte fierder faninoar stean en der moat útwykt wurde nei grutter lokaasjes mei goede fentilaasje. Ek meie der op it stuit gjin taskôgers by wêze en kin de 'tredde helte' net mear trochgean om't de lokaasjes om tsien oere jûns slute moatte. "Dat is wol skande fansels. En der wurdt ek hieltyd mear fia ynternet dien. Dus, ja...", fersuchtet Houwink.