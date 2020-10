LIVEBLOG: driuwend mûlkapke-advys foar iepenbiere binnenromten

Op strjitte is noch net eltsenien oertsjûge fan it nut fan mûlkapkes. Woansdei makke premier Mark Rutte bekend dat syn kabinet mei it driuwende advys komt om yn winkels en oare iepenbiere binnenromten tenei in mûlkapke op te dwaan. Dat makke hy yn in coronadebat bekend yn de Twadde Keamer. It kabinet komt dêrmei in Keamermearderheid yn 'e mjitte.

Skytskuorjend

"Ik vind het een beetje overdreven soms. Ik geloof niet echt dat het helpt. Het kan overal komen, ook al loop je langs iemand op straat. Een mondkapje helpt daar niet tegen denk ik, al zal het net wat hygiënischer zijn," seit in famke by in skoalle. "As je oardel meter hâlde, dan is it tink ik ek wol prima. Yn it iepenbier ferfier sitte je wol ticht byinoar, mar yn winkels kinne je genôch ôfstân hâlde. Yn it bûtenlân docht men it ek. Mar it is gewoan in gefoel fan benaudens. Ik moat twa oeren yn de bus, dat is ek stikkend. Dus yn de winkels is wat oerdreaun. Dat is ek wol bewiisd," seit in oar. Somtiden giet it skytskoarjend. "In het openbaar vervoer doe ik het zo. Ook in een drukke stad zou ik het dragen. Ik hoef geen boete van 400 euro."

"Efkes wenne, mar prima"

In frou fan middelbere leeftiid fynt it wat wichtiger as de jonge froulju. "Ik vind het wel een goede zaak. Ik ben net een week in Italië geweest, daar hebben we de hele week een mondkapje op gehad. Daar was het verplicht. Sowieso in de winkels, maar ook op de boulevard en in drukke straten. Het is daar heel normaal. Het komt nu toch steeds weer dichterbij." In famke dat by har is seit: "Ik denk dat het wel goed is om die mondkapjes te dragen, als we daarmee weer een beetje terug naar normaal kunnen. Maar of echt bewezen is dat het helpt... Het is even wennen, maar als het moet is het prima. Misschien moeten we wel wat meer naar andere landen kijken."