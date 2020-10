LIVEBLOG: 91 nije coronabesmettingen yn Fryslân, wêrfan 41 yn Ljouwert

By 777 ûndersochte skoalgebouwen yn Nederlân is de fentilaasje ûnder de noarm. Dat is 11 prosint fan de ûndersochte skoallen. By 38 prosint fan de gebouwen foldocht it fentilaasjesysteem wol. By alle oare skoallen rint it ûndersyk fan it Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen noch.

It kabinet stelt 360 miljoen euro beskikber om skoalbestjoeren en gemeenten te helpen mei oanpassingen oan it fentilaasjesysteem. "Watfoar oanpassingen der presys nedich binne, ferskilt hiel bot fan skoalle", seit Doekle Terpstra, foarsitter fan it Coördinatieteam. "Yn guon gebouwen binne grutte technyske oanpassingen nedich, oare skoallen kinne it oplosse troch bygelyks tusken de lessen troch mear te luchtsjen."