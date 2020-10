Wethâlder Friso Douwstra: "Ljouwert moat folweardich einstasjon fan Lelylijn wurde"

Ljouwert is al drok oan it lobbyen om de Fryske haadstêd yn alle Lelystêd-plannen te krijen. Dat is nedich ek, want yn de measte Lelystêd-rapporten oant no ta komt Ljouwert amper foar. As it oan wethâlder Douwstra leit feroaret dat gau. "De Lelylijn krijt twa einstasjons: Grins én Ljouwert." Hy wiist derop dat in Lelylijn-einstasjon yn Ljouwert yn it belang fan it hiele noarden fan Fryslân is. "It is ek yn it belang fan Harns, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel."

Troch Ljouwert in folweardige ôftakking te jaan, kin hiel Fryslân fan de Lelylijn profitearje en net allinnich it súdeasten mei nije treinstasjons yn Drachten en op It Hearrenfean. Douwstra hat de Ljouwerter ambysjes al bepraat mei it provinsjaal bestjoer en ek mei de gemeenten Smellingerlân en Hearrenfean. Dy stypje neffens him de Ljouwerter ambysjes fan herte.