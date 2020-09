Trije wiken sel foar Ljouwerter dy't op plysje poepte by oanhâlding yn Drachten

Op 30 maart waard de Ljouwerter oanhâlden nei't er stellen hie by in supermerk yn Drachten. De man hat in stoma dy't er betsjinje kin en by syn oanhâlding liet er syn behoefte rinne oer it unifoarm fan de plysjeman. Dy waard dêr sa ûnpaslik fan dat er der letter noch faak lêst fan hie as er syn plysjeklean oan moast.

De fertochte hat psychyske problemen, dy't fersterke wurde as er drugs brûkt. Hy sit no yn it sosjaal pensjon fan Zienn en liket syn saakjes better op oarder te ha. Om dat net te fersteuren lei de rjochter in legere selstraf. De Ljouwerter moat ek 600 euro smertejild en 175 euro skjinmakkosten betelje: hy hat twa kear in plysjesel mei syn ûntlêsting ûnder smard.