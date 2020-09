Provinsje: Measte Fryske gemeenten ha struktureel jild tekoart, situaasje is ûnhâldber

It jildtekoart is ûntstien neidat gemeenten ferantwurdlik waarden foar soarch en jeugdhelp. Earder lei dy ferantwurdlikheid by it Ryk. Gemeenten sizze dat it jild dat se út Den Haach krije, net genôch is om de kosten te dekken. De kosten dy't it coronafirus mei him meibringt, binne noch net yn de analyze ferwurke. De lêste sifers binne fan 2019.

"Situaasje is ûnhâldber"

It provinsjebestjoer neamt de situaasje 'ûnhâldber'. Neffens kommissaris fan de Kening Arno Brok is it 'needsaaklik' dat it Ryk mei in strukturele oplossing komt. Dat skriuwt er yn in brief oan Provinsjale Steaten. It provinsjebestjoer seit dat in strukturele oplossing net it ynsidinteel ferromjen fan it tafersjoch is, mar it skruktureel ferromjen fan de finansjele middels. Mear jild dus.

Mei Prinsjesdag hat it kabinet al miljoenen frijmakke foar de Nederlânske gemeenten. Dat giet dus om jild dat der mar ien kear komt, en net alle jierren. Neffens Brok soarget dat foar in tydlike ferromming by de gemeenten, mar net foar in strukturele oplossing.