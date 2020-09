Nije ûntjouwing yn saak wenningoerfal Drachten: fertochte (19) bekent

In ynwenner fan Drachten fan 19 jier dy't fertocht wurdt fan belutsenheid by de oerfal op in 93-jierrige frou yn Drachten, hat in bekentenis ôflein. Dat betsjut in nije ûntwikkeling yn dizze saak, want earder woe de man gjin ferklearring ôflizze oer de oerfal.