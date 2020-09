Trije skoallen krije fear yn de broek foar goed Frysk ûnderwiis

Skriuwer Geart Tigchelaar oerlange de bern fan de skoallen in oarkonde en it pakket Fryske boeken. Hy is sels opgroeid yn Damwâld en hie wol Frysk op skoalle. "Op de havo ha ik Frysk eksamen dien."

"Inkeld learlingen yn de earste klasse krije Fryske les op it Nordwin, guon ha it al op de basisskoalle hân. Bern fan de bûtendoarpen prate faak Frysk", seit Jellie Balker fan it Nordwin College.