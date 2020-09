'Post-coronapoli' yn Ljouwerter sikehûs MCL helpt eks-coronapasjinten

Aly Ybema krige begjin maart corona. Dat wie oan it begjin fan de earste weach. No by it begjin fan de twadde, is se krekt klear mei har behannelingstrajekt yn it sikehûs. "Ik wie net iens sa slim siik. Pineholle, twa benaude nachten en kochelje. Dat wie it sa'n bytsje. Je witte fierder fan neat en dan ûndergean je it en wolle je wer better wurde."

Wurch

Mar sa maklik wie dat net. Aly Ybema: "Ik waard hiel wurch. Benammen yn de fuotten. Ik krige hertkloppingen en wer pineholle. It woe net mear." Fia de húsdokter kaam se op de post-coronapoli fan sikehûs MCL. Dêr trof se ûnder oare longdokter Jolanda Kuijvenhoven. "Hier hebben we een groep mensen die corona thuis heeft doorgemaakt. Die ziek zijn geworden, maar daarna veel klachten hebben overgehouden."

Se traine yn it sikehûs om der wer boppe-op te kommen. De earste groep fan seis is krekt útbehannele. Kuijvenhoven: "Het gaat eigenlijk best goed met die mensen. Ze zijn voor 95 procent weer de oude. Ze zijn weer aan het werk en pakken hun sociale leven weer op. Maar de longfunctie is niet zoals die was."