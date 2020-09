KNSB wol ekstra nasjonale wedstriden organisearje no't reedrydbubbel der net komt

De reden dat de reedrydbubbel der dit jier net mear komt, is dat it coronafirus oplôget. Dêrtroch is der te folle ûnwissens en hat de ISU besluten it plan net troch te setten. Boppedat wiene der ek twivels by oare wichtige reedrydlannen, sa lit it bûn witte. Guon lannen woene net meidwaan, as de wrâldbekers wol organisearre wurde soene yn in bubbel op It Hearrenfean. Dêrop hat de ISU besluten om yn te setten op in reedrydbubbel oan it begjin fan takom jier.