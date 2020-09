Oerol Upcoming op Skylge giet net troch

It programma soe in beheinde ferfanging fan it festival Oerol wêze dat fan 't maitiid ek al net trochgean koe. It programma soe bestean út twa rûtes op Skylge, mei optredens fan rappers, muzikanten en skriuwers. De organisaasje fynt it net ferantwurde om no gasten en keunstners nei it eilân kome te litten.

It digitale programma giet wol troch.