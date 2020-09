GGD oer foarrangstesten: 'Yn de wacht bliuwe'

De twa meiwurkers fan de skoalkoepel Noventa hiene ferkâldheidsklachten. Doe't sy lykwols nei it GGD-nûmer foar minsken út it ûnderwiis bellen foar in ôfspraak, krigen se in bantsje te hearren dat se letter werombelje moasten.

Dat berjocht klonk oeren letter noch altyd, fertelt Harrie Steenstra, direkteur fan de skoalkoepel. By in ôfspraak fia de webside koene de skoalmeiwurkers pas op sneon by de testlokaasje terjochte. Dat betsjut dat se yn alle gefal trije dagen net wurkje meie, wylst dat ien dei wêze moatte soe by in negative test.

Neffens Marcel de Jong fan de GGD kin fia ynternet gjin foarrangstest oanfrege wurde, mar kin dat allinnich mar troch te beljen. De beskikberheid fan it nûmer en de beskikberheid fan foarrangstesten binne net itselde. "As je no skilje, en je krije úteinlik kontakt, dan kinne je in dei letter by ús terjochte", sa seit De Jong.

"It is even geduld hawwen", foeget hy ta. De wachttiid foar in gewoane test stiet op it momint op sa'n trije dagen, dus oan de line bliuwe foar in foarrangstest is neffens hime de bêste opsje. "It is altyd dreech om safolle linen iepen te hawwen dat elkenien der fuortendalik terjochte kin."

Tarieding wie net genôch

Noventa hie de situaasje oangeande de drokte by it testen al in bytsje oankommen sjoen en hie dêrom fan 't simmer foar in grutte pool ynfallers soarge, mar ek mei dy ekstra minsken rêde se it net op om foar alle klassen in dosint del te setten wannear't dy wachtet op in test of op de útslach dêrfan. Ek de kosten, bygelyks troch in heger syktefersom, rinne heech op, gewoanwei koene dizze dosinten nammentlik wol op skoalle komme.