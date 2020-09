HEA! Sechstich jier te let berne

In âlde lykkoets, in pratende aap of antike ferpakkingen... It is allegearre te finen yn de Snuffelhal fan Flemming Punter yn Noardwâlde. Flemming is noch mar 33 jier, mar dochs hat hy in grutte leafde foar it âlde guod. Dêr nei sjen fynt hy moaier as de telefyzje. Eins fynt de hanneler dat hy sechstich jier te let berne is.