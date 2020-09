LIVEBLOG: Twa nije besmettings op Flylân; húsdokters ûntefreden;

Fersekerder Aegon, mei in fêstiging oan de Snekerkade yn Ljouwert, hat al syn kantoaren mei yngong fan hjoed sletten. Allinnich in lytse groep meiwurkers mei bedriuwskrityske rollen kinne noch nei kantoar komme. Dizze regels jilden earder dit jier ek al. De maatregels jilde oant it momint dat it kabinet beslút hoe't it fierder moat, lit Aegon yn in ferklearring witte.

It kabinet kaam moandei mei it advys om sa min mooglik te reizgjen en thúswurkjen as de noarm te stellen. Wurkjouwers dy't dêr net oan meiwurkje, riskearje úteinlik sels tydlike sluting, as it kantoar in besmettingshurd fan it coronafirus wurdt.