LIVEBLOG: RIVM meldt 94 nije coronabesmettings yn Fryslân; in rekôroantal

Yn de Fryske sikehuzen binne op it stuit 20 pasjinten opnommen mei in coronabesmetting. Dêrfan lizze der 3 op de intensive care en 17 net op in ic-ôfdieling. Dat docht bliken út sifers fan it Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De coronapasjinten komme net allegear út Fryslân, in diel is afkomstich út oare regio's.

It tal pasjinten yn de sikehuzen nimt de ôfrûne dagen ta. Moandei leine der noch 11 pasjinten mei in coronabesmetting op in net-ic-ôfdieling en ferline wike freed wiene dat der 9.