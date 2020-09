Hospice Snits bestiet tweintich jier: "Behoefte neemt alleen maar toe"

"De bezetting is nu al hoog. Meestal is iedereen vol", seit Roelofsen. "Niet alleen in Sneek, maar ook bij onze andere collega's in Friesland. Ik denk dat de behoefte voor een hospice alleen nog maar zal toenemen." Dat dy behoefte tanimt, komt neffens har trochdat âlderen langer thús wenjen bliuwe.

It inisjatyf foar it hospice kaam fan in freondinne fan Roelofsen. "Haar moeder was helemaal alleen in het ziekenhuis overleden. Dat was voor haar een hele slechte ervaring. Daarom wou mijn vriendin kijken of er andere mogelijkheden waren. Ze heeft er veel onderzoek naar gedaan en is zelfs in Engeland geweest."

Op freed 29 septimber 2000 wie it dan safier: de iepening fan Hospice Súdwest-Fryslân. Der wie plak foar trije minsken en Roelofsen begûn dêr as frijwilliger. "Ik werkte toen zelf in het ziekenhuis als verpleegkundige. Daar ben je altijd gericht op behandelen, maar soms kan dat niet meer. Dan is het goed als er een alternatief is voor waar iemand heen kan en waar er tijd is om bij iemand te zitten. In het ziekenhuis heb je de tijd er niet voor."