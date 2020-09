Nije coronamaatregels safolste klap foar hoareka: "Moeten er een positieve draai aan geven"

Foar Van Ommen kamen de nije regels as in ferrassing. "De maatregelen van anderhalve meter en maximaal 4 mensen aan één tafeltje zijn al heel moeilijk te handhaven en als je dan ook nog een paar uur eerder dicht moet, dan is het zwaar. We zaten met geknepen billen voor de tv", fertelt se. Normaal gie har pub pas om 1.00 of 1.30 oere ticht. "We proberen om 21.00 uur iedereen nog te laten genieten van een drankje, maar om 22.00 uur moeten helaas toch echt de deuren dicht en moet iedereen naar huis."

Om tafel

Van Ommen gie tiisdei fuort mei har team om tafel om te praten oer wat de maatregels foar harren betsjutte en hoe't se dy tapasse sille yn harren kroech. "De roosters moesten worden aangepast, maar het team staat er gelukkig positief in." It bliuwt lykwols in flinke klap foar de kroech. "De zoveelste klap, maar daar moeten we ook zien uit te komen. We moeten er een positieve draai aan geven en kijken wat wel de mogelijkheden zijn."

Om it gasten dochs sa oangenaam mooglik te meitsjen, hat se ferskate oplossings betocht. Sa hat se spultsjes kocht dêr't gasten har mei fermeitsje kinne en wurde der yn de kroech hapkes útdield. "We proberen het hen zo comfortabel mogelijk te maken. De gasten mogen geen last hebben van wat er achter de schermen gebeurt."