Hester Simons nije direkteur Stichting Alde Fryske Tsjerken

Op dit stuit wurket Simons noch as 'programmamanager organisatieopgaven' by de gemeente Noardeast-Fryslân. Sy hat ek by de provinsje Fryslân wurke, de gemeente Ljouwert en it Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Foar Simons leit der wol in útdaging omdat de ferwachting is dat de kommende tsien jier in soad tsjerken har bestimming ferlieze sille. Hester Simons is de opfolger fan Gerhard Bakker, dy't tsien jier lang direkteur wie fan Stichting Alde Fryske Tsjerken.