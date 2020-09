Earste eksimplaar fan nije Alvestêdeglossy foar Reinier Paping

It earste eksimplaar fan it blêd is tiisdei yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits oan Reinier Paping jûn, de winner fan de Alvestêdetocht yn 1963. Paping wie wer efkes werom yn ús provinsje. It giet goed mei him, sei er. "Met mij is het uitstekend. Zowel lichamelijk als geestelijk. Maar ik begin wel te merken dat ik over een jaar 90 wordt. Namen herinner ik me niet altijd meer, maar verder gaat het goed. Het schaatsen heeft mij van kinds af aan ontzettend geboeid. Ik heb er veel voor gedaan. Ik ben zelfs een Elfstedenwinnaar, de zwaarste tocht die er geweest is. Maar ook met de 500 en 1.500 drie keer kampioen van Overijssel. Maar ik heb meer sporten gedaan, ik heb ook gevoetbald en was badmeester in Dedemsvaart. Ik heb ontzettend veel beleefd."

Hy wurdt noch in soad oansprutsen op it winnen fan de tocht. "Als ik boodschappen doe wordt ik door de ouderen toch iedere keer nog herkend. Zij willen toch een praatje maken. Sommigen hadden toen niet eens televisie, maar weten wel dat het toen Elfstedentocht was. Ik vind het niet zo erg, vroeger was ik ook al een praatjesmaker."

"Paping is een levende legende"

Laurens Oude Elberink fan de útjouwer is wiis dat Paping meiwurkje woe. "Reinier Paping is natuurlijk een levende legende, de held van de hel van '63. Dit idee is ontstaan door de coronacrisis. Iedereen zit thuis. Dus hebben wij ons afgevraagd wat mensen zouden willen lezen. Toen kwamen we op het idee om een glossy-documentaire te maken. Het is niet zomaar een themamagazine, maar een magazine met een eigen persoonlijk voorwoord, een nummer en een naam op de cover van degene aan wie je het blad cadeau wilt geven."