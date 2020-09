Fentilaasje by mear as de helte fan de skoallen noch net op oarder

By it meitsjen fan in plan kinne de skoallen help krije fan de GGD. Neffens Ronald Spoelstra fan advysbedriuw Technion hawwe yn Fryslân grif mear as de helte fan alle skoallen de fentilaasje net goed op oarder.

Ynventarisaasje

De skoallen moatte de ynventarisaasje meitsje yn opdracht fan minister Arie Slob fan ûnderwiis. In goed fentilaasjesysteem moat soargje foar in leech gehalte oan CO2 en in heger soerstofgehalte yn de skoalle. Dat is better foar de sûnens en dus ek foar ik wurkklimaat fan de learkrachten en de bêrn. Goeie fentilaasje is de lêste tiid noch mear yn it nijs kaam troch de corona-útbraak. Hoewol't noch hieltyd net fêst stiet oft minne fentilaasje in bydrage leveret oan de fersprieding fan it firus wurdt der op skoalle wol sa folle mooglik rekken hâlden mei in goeie trochstream fan de lucht.

Op Campus Middelsee yn Sint-Anne, in skoalle foar vmbo, havo en vwo, is it frij goed regele. Dat seit direkteur Eelke Bruinsma. De skoalle is noch mar fiif jier âld en fan alle lêste techniken foarsjoen. Ut mjittingen fan it CO2-gehalte op skoalle die bliken dat dit fier beneden de tastiene noarm leit.